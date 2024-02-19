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Здоровая спина вашего ребенка: экспертные советы о выборе и ношении рюкзаков для школьников

Физиотерапевт Малиновская заявила, что сумки через плечо и тяжелые рюкзаки портят осанку ребенка

0:47
Здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская из Видновского Клинического Центра Минздрава Московской области категорически не рекомендует школьникам носить сумки через плечо или переносить слишком тяжелые рюкзаки.

Физиотерапевт Малиновская заявила, что сумки через плечо и тяжелые рюкзаки портят осанку ребенка
Фото: openverse by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалиста, если ребенок носит сумку через плечо, это практически гарантирует возникновение межпозвоночной грыжи и сколиоза.

"Носить сумку через плечо мы отвергаем сразу. Это не только тяжело для ребенка, но и может привести к развитию грыжи и сколиоза. Если это рюкзак, то он должен быть с двумя лямками, носимый за спиной и не слишком тяжелым.

Даже когда ребенок бежит с рюкзаком, происходит амортизация — рюкзак хлопает по спине, и из-за веса в три-четыре килограмма межпозвоночные диски перегружаются", — подводит итоги врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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