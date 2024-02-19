Здоровая спина вашего ребенка: экспертные советы о выборе и ношении рюкзаков для школьников

Физиотерапевт Светлана Малиновская из Видновского Клинического Центра Минздрава Московской области категорически не рекомендует школьникам носить сумки через плечо или переносить слишком тяжелые рюкзаки.
По мнению специалиста, если ребенок носит сумку через плечо, это практически гарантирует возникновение межпозвоночной грыжи и сколиоза.
"Носить сумку через плечо мы отвергаем сразу. Это не только тяжело для ребенка, но и может привести к развитию грыжи и сколиоза. Если это рюкзак, то он должен быть с двумя лямками, носимый за спиной и не слишком тяжелым.
Даже когда ребенок бежит с рюкзаком, происходит амортизация — рюкзак хлопает по спине, и из-за веса в три-четыре килограмма межпозвоночные диски перегружаются", — подводит итоги врач.
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