Как избежать развития саркопении? Если вы не знаете, что это, то вам следует обязательно ознакомиться

Согласно наблюдениям медицинских специалистов, количество пациентов, страдающих от дефицита мышечной массы, постепенно увеличивается. Регулярные занятия бегом на протяжении многих лет могут помочь предотвратить развитие саркопении у пожилых людей.
Саркопения, как правило, характеризуется утратой массы скелетных мышц и снижением их функциональной активности, что часто происходит с возрастом. Эти мышцы становятся менее способными выдерживать нагрузки, чем ранее. Хотя пожилые люди наиболее подвержены этому состоянию, есть и исключения. Диетолог Наталья Костенко отмечает, что процесс утраты мышечной массы начинается уже к 25 годам, однако он становится более заметным после 65 лет.
Эндокринолог Наталья Тананакина указывает на несколько факторов, способствующих развитию саркопении: инсулинорезистентность, нарушения сна и постоянный стресс, а также недостаток витамина D и недостаточная физическая активность.
"Специфических методов лечения саркопении не существует, и в данном случае профилактика становится ключевым средством сохранения здоровья. Физические упражнения, в частности бег, стимулируют синтез мышечного белка", — заключает врач.
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