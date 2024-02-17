Просто действие поможет избавиться от страха гипертонии: просто уберите из рациона...

Кардиолог Малев призывает россиян есть меньше соли, чтобы избежать гипертонии

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог и доктор медицинских наук Эдуард Малев рассказал о характеристиках гипертонической болезни. По его словам, основным признаком этого заболевания является частое повышение артериального давления. Врач подчеркнул важность снижения давления при его значениях выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

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Эксперт пояснил, что повышенное давление негативно воздействует на многие органы. Особенно чувствительными к этому являются сосуды, так как повышается риск развития атеросклероза. Энцефалопатия приводит к серьезным последствиям для головного мозга при повышенном давлении. Почки также страдают от высокого давления, и их функции могут начать снижаться прогрессивно через 10 лет, отметил кардиолог.

Кроме того, врач предупредил о возможных осложнениях, таких как инфаркт или инсульт, при неуправляемом повышенном давлении.