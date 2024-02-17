Просто действие поможет избавиться от страха гипертонии: просто уберите из рациона...

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Кардиолог Малев призывает россиян есть меньше соли, чтобы избежать гипертонии

0:55
Здоровье

Кардиолог и доктор медицинских наук Эдуард Малев рассказал о характеристиках гипертонической болезни. По его словам, основным признаком этого заболевания является частое повышение артериального давления. Врач подчеркнул важность снижения давления при его значениях выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Кардиолог Малев призывает россиян есть меньше соли, чтобы избежать гипертонии
Фото: wikimedia.org by Kagor is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт пояснил, что повышенное давление негативно воздействует на многие органы. Особенно чувствительными к этому являются сосуды, так как повышается риск развития атеросклероза. Энцефалопатия приводит к серьезным последствиям для головного мозга при повышенном давлении. Почки также страдают от высокого давления, и их функции могут начать снижаться прогрессивно через 10 лет, отметил кардиолог.

Кроме того, врач предупредил о возможных осложнениях, таких как инфаркт или инсульт, при неуправляемом повышенном давлении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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