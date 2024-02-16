Что необходимо для счастья? Иногда только правильный здоровый сон ночью

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Режим сна: как использовать ночной отдых для улучшения жизни

1:57
Здоровье

Иногда кажется, что в жизни все на месте: работа, увлечения, романтика… Но чего-то не хватает для полного счастья — правильного сна. Рассказываем, как использовать ночной отдых для улучшения жизни.

Режим сна: как использовать ночной отдых для улучшения жизни
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мы часто пренебрегаем сном и, как следствие, чувствуем апатию утром.

Питание для сна

Правильное питание имеет огромное значение для сна, так же как и здоровый образ жизни и режим дня.

Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут вам улучшить сон — все решения уже находятся на вашей кухне и спальне.

Например, обратите внимание на миндаль. Миндаль содержит мелатонин — гормон, который помогает установить режим сна.

Отличный выбор для тех, кто борется с бессонницей — чай с ромашкой. Этот напиток действительно полезен — он не только улучшает состояние кожи, помогает бороться с тревогой, но и повышает качество сна.

Обязательно включите бананы в свой рацион.

Исключите гаджеты

Постоянное использование гаджетов перед сном может вызывать бессонницу и нарушение циркадного ритма организма.

Чтобы обеспечить себе хороший сон, рекомендуется ограничить время, проводимое перед экраном гаджетов перед сном.

Используйте режим ночного режима или фильтры синего света на своих устройствах, чтобы уменьшить его воздействие на ваш мозг.

Проверьте вашу спальню

Кроме того, создайте комфортные условия для сна в вашей спальне — убедитесь, что температура комнаты оптимальная, избегайте шума и яркого освещения и используйте удобную постель и подушки.

Чтобы улучшить качество сна, важно включить в свою жизнь регулярные физические упражнения, но выбирать такие виды спорта, которые совместимы со сном.

Также обратите внимание на свои привычки перед сном, особенно на использование гаджетов. Сделайте все возможное, чтобы создать благоприятную среду для отдыха и расслабления в вашей спальне.

НОЧНОЙ СОН И ЕГО ГОРМОНЫ -||- ЗДОРОВЫЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН -||- КАК СПАТЬ И ВЫСЫПАТЬСЯ
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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