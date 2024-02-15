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Борьба с сухостью глаз: как правильно использовать капли для предотвращения отека роговицы

Офтальмолог Боша заявила, что использование капель для глаз вызовет отек роговицы

1:43
Здоровье

Использование капель от сухости глаз с избытком может привести к развитию отека роговицы, предупреждает офтальмолог Наталия Боша из Европейского медицинского центра (EMC).

Офтальмолог Боша заявила, что использование капель для глаз вызовет отек роговицы
Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Отек роговицы является осложнением, при котором роговица становится мутной и толстой, негативно влияя на остроту зрения. Эта проблема возникает из-за нарушения обмена веществ в глазу и ухудшения поступления кислорода к роговице при неправильном использовании контактных линз.

Капли от сухости глаз бывают с консервантами и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, не вызывая раздражений или привыканий. Однако капли с консервантами не рекомендуется использовать чаще 4-5 раз в день, так как это может привести к неприятным осложнениям, пояснила Боша.

Частота применения увлажняющих глазных капель зависит от их состава. Некоторые можно использовать каждые 2 часа, особенно при работе за компьютером, из-за снижения частоты моргания и увеличенного испарения влаги с поверхности глаз.

Другие капли, содержащие сосудосуживающие препараты, рекомендуется использовать либо краткосрочно - несколько дней подряд по 3 раза в день, либо редко - однократно 3-4 раза в месяц. Использование их постоянно может вызвать привыкание, требующее увеличения дозировки для достижения прежнего эффекта. По словам офтальмолога, с течением времени даже это может перестать работать, приводя к покраснению и отеку глаз.

В случае появления неприятных симптомов или усиления ощущения сухости глаз после использования увлажняющих капель, наиболее правильным и безопасным решением будет обратиться к офтальмологу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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