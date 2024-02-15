После беременности нельзя расслабляться! Какие риски поджидают молодую маму при выходе из роддома

Гинеколог Дементьева рассказала об основных возможных осложнениях после родов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский акушер-гинеколог Виктория Дементьева предупредила об основных осложнениях, которые могут возникнуть у женщин после родов. По её словам, организм женщины в разные сроки послеродового периода подвергается риску развития различных проблем.

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Среди этих осложнений выделяются инфекционно-воспалительные заболевания, такие как эндометрит, тромбофлебит, мастит, пиелонефрит и послеродовое кровотечение, отмечает гинеколог.

Кроме того, важно учитывать воздействие гормона пролактина на послеродовой период, который связан со становлением лактации. Недостаток эстрогенов из-за отсутствия менструации в период лактации может привести к сухости во влагалище, нарушениям сна и снижению либидо.

Важно также обратить внимание на баланс питательных веществ, нарушение которого часто наблюдается ещё на этапе планирования беременности.

Необходимо помнить и о психологических аспектах, таких как ответственность перед новой жизнью, личные отношения в семье и изменения в профессиональной деятельности, которые часто сопровождаются послеродовой депрессией и другими психическими изменениями у матери.