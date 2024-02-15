После беременности нельзя расслабляться! Какие риски поджидают молодую маму при выходе из роддома

Российский акушер-гинеколог Виктория Дементьева предупредила об основных осложнениях, которые могут возникнуть у женщин после родов. По её словам, организм женщины в разные сроки послеродового периода подвергается риску развития различных проблем.
Среди этих осложнений выделяются инфекционно-воспалительные заболевания, такие как эндометрит, тромбофлебит, мастит, пиелонефрит и послеродовое кровотечение, отмечает гинеколог.
Кроме того, важно учитывать воздействие гормона пролактина на послеродовой период, который связан со становлением лактации. Недостаток эстрогенов из-за отсутствия менструации в период лактации может привести к сухости во влагалище, нарушениям сна и снижению либидо.
Важно также обратить внимание на баланс питательных веществ, нарушение которого часто наблюдается ещё на этапе планирования беременности.
Необходимо помнить и о психологических аспектах, таких как ответственность перед новой жизнью, личные отношения в семье и изменения в профессиональной деятельности, которые часто сопровождаются послеродовой депрессией и другими психическими изменениями у матери.
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