Профилактика гипертонии: рекомендации избегать определённых продуктов от врача

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рекомендует при гипертонии сократить потребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.
Солёная пища способствует задержке воды в организме, вызывает отёчность и может повысить давление, в то время как избыток сахара может привести к развитию диабета 2 типа и атеросклерозу, пояснил специалист.
При повышенном давлении рекомендуется избегать продуктов, содержащих кофеин, таких как кофе и крепкий чёрный чай. Однако зелёный чай, наоборот, может быть полезен, поскольку он способствует снижению давления, подчеркнул Ионов.
Кроме того, стоит избегать жирной, жареной и острой пищи, так как это также может увеличить тонус сосудов и привести к артериальной гипертензии, добавил врач.
Ионов также рекомендует избегать употребления алкоголя и курения, так как эти вредные привычки могут ухудшить состояние при гипертонии.
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