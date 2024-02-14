Профилактика гипертонии: рекомендации избегать определённых продуктов от врача

Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рекомендует при гипертонии сократить потребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.

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Солёная пища способствует задержке воды в организме, вызывает отёчность и может повысить давление, в то время как избыток сахара может привести к развитию диабета 2 типа и атеросклерозу, пояснил специалист.

При повышенном давлении рекомендуется избегать продуктов, содержащих кофеин, таких как кофе и крепкий чёрный чай. Однако зелёный чай, наоборот, может быть полезен, поскольку он способствует снижению давления, подчеркнул Ионов.

Кроме того, стоит избегать жирной, жареной и острой пищи, так как это также может увеличить тонус сосудов и привести к артериальной гипертензии, добавил врач.

Ионов также рекомендует избегать употребления алкоголя и курения, так как эти вредные привычки могут ухудшить состояние при гипертонии.