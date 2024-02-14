Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заставить себя начать заниматься спортом
Эксперты объяснили, почему машина может бить током
Биткоин возвращает свои позиции
Александр Ревва опубликовал романтические фото с женой в день влюблённых
В США рассказали об "американских" проблемах ВСУ
Почему собаки испытывают страх перед ветеринарными клиниками: основные причины
Что нужно менять, если у томатов скручиваются и вянут листья
Самойлова устроила Джигану трешевые фотосессии в честь Дня влюблённых
Директор Института ядерной физики рассказал о строительстве синхротрона СКИФ
Профилактика гипертонии: рекомендации избегать определённых продуктов от врача

Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии

1:01
Здоровье

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рекомендует при гипертонии сократить потребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.

Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии
Фото: wikimedia.org by Kagor is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Солёная пища способствует задержке воды в организме, вызывает отёчность и может повысить давление, в то время как избыток сахара может привести к развитию диабета 2 типа и атеросклерозу, пояснил специалист.

При повышенном давлении рекомендуется избегать продуктов, содержащих кофеин, таких как кофе и крепкий чёрный чай. Однако зелёный чай, наоборот, может быть полезен, поскольку он способствует снижению давления, подчеркнул Ионов.

Кроме того, стоит избегать жирной, жареной и острой пищи, так как это также может увеличить тонус сосудов и привести к артериальной гипертензии, добавил врач.

Ионов также рекомендует избегать употребления алкоголя и курения, так как эти вредные привычки могут ухудшить состояние при гипертонии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
Умерла мать Бориса Немцова
Раскрыты подробности выбора места для строительства космодрома Байконур
Турист из России счёл горнолыжный курорт в Северной Корее опасным
В Госдепе США опровергли ведение переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине
Сравнение нового китайского кроссовера Geely Monjaro и корейского Kia Sorento
Заслуженный тренер СССР и РФ Мишин рассказал, что отец повлиял на его карьеру
Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых
ЦБ предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов
Нутрициолог Фролова назвал рыбу обязательным продуктом для пожилых
Художник Молодкин пригрозил уничтожить картины мировых классиков на общую сумму $45 млн в смерти Ассанжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников