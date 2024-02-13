Избавляемся от сухости: рекомендации дерматолога на зиму

В зимний период дерматолог-косметолог Надежда Юдина предложила заменить привычный душ на ванну, чтобы избежать проблем с сухостью кожи. Во время отопительного сезона сухой воздух убирает влагу с поверхностей, включая кожу, отметила специалист.
Чтобы сохранить уровень увлажнённости кожи, эксперт рекомендовала установить увлажнитель воздуха или разместить открытые контейнеры с водой по комнатам, следить за употреблением жидкости, использовать термальную воду, наносить более плотные крема перед выходом на улицу и предпочитать ванну душу.
По словам специалиста, нахождение во влажной среде в течение длительного времени, а затем нанесение крема, помогут увлажнить и удержать влагу в коже.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.