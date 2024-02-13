Спасите ваши почки от токсичной атаки: самые вредные таблетки назвал врач

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о самых опасных для здоровья почек лекарствах. Она отметила, что многие препараты, если их принимать неправильно, могут вызвать серьëзные повреждения органов.
Чижикова указала на несколько основных факторов риска, которые могут способствовать развитию лекарственного поражения почек, включая возраст пациента и наличие таких сопутствующих недугов, как сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Врач также отметила, что чем больше лекарств одновременно принимает человек, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек.
По мнению Чижиковой, основными группами лекарств, способными вызвать повреждение почек, являются нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов, а также некоторые антибиотики.
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