Спасите ваши почки от токсичной атаки: самые вредные таблетки назвал врач

Гастроэнтеролог Чижикова назвала самые вредные для почек лекарства

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о самых опасных для здоровья почек лекарствах. Она отметила, что многие препараты, если их принимать неправильно, могут вызвать серьëзные повреждения органов.

Фото: openverse.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Чижикова указала на несколько основных факторов риска, которые могут способствовать развитию лекарственного поражения почек, включая возраст пациента и наличие таких сопутствующих недугов, как сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врач также отметила, что чем больше лекарств одновременно принимает человек, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек.

По мнению Чижиковой, основными группами лекарств, способными вызвать повреждение почек, являются нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов, а также некоторые антибиотики.