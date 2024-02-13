Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллерголог Паршина заявила, что польза молока зависит от его жирности
Психологи объяснили преимущество жизни отдельно для молодой семьи риском остаться незрелыми
Депутат Госдумы Нилов направил запрос в МВД о проверке инцидента с избиением школьников в Тюмени
Выбираем правильный грунт для голубики
5 основных ошибок при покупке нового автомобиля: советы экспертов
Можно ли экономить на уходовой косметике и как это делать правильно — объясняет эксперт
Полис ОСАГО: важность внесения всех водителей и последствия его отсутствия
Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Диетолог Денисова рассказала, что молочные продукты снижает риск переломов после 50 лет
Спасите ваши почки от токсичной атаки: самые вредные таблетки назвал врач

Гастроэнтеролог Чижикова назвала самые вредные для почек лекарства

0:56
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила о самых опасных для здоровья почек лекарствах. Она отметила, что многие препараты, если их принимать неправильно, могут вызвать серьëзные повреждения органов.

Гастроэнтеролог Чижикова назвала самые вредные для почек лекарства
Фото: openverse.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Чижикова указала на несколько основных факторов риска, которые могут способствовать развитию лекарственного поражения почек, включая возраст пациента и наличие таких сопутствующих недугов, как сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врач также отметила, что чем больше лекарств одновременно принимает человек, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек.

По мнению Чижиковой, основными группами лекарств, способными вызвать повреждение почек, являются нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов, а также некоторые антибиотики.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Последние материалы
Аллерголог Паршина заявила, что польза молока зависит от его жирности
Психологи объяснили преимущество жизни отдельно для молодой семьи риском остаться незрелыми
Депутат Госдумы Нилов направил запрос в МВД о проверке инцидента с избиением школьников в Тюмени
Выбираем правильный грунт для голубики
5 основных ошибок при покупке нового автомобиля: советы экспертов
Гастроэнтеролог Чижикова назвала самые вредные для почек лекарства
Можно ли экономить на уходовой косметике и как это делать правильно — объясняет эксперт
Полис ОСАГО: важность внесения всех водителей и последствия его отсутствия
Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Диетолог Денисова рассказала, что молочные продукты снижает риск переломов после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников