Универсальное блюдо из Азии: снижение сахара и огромная польза сосудам

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Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом

1:07
Здоровье

Медицинские эксперты рекомендуют включать зернобобовые в рацион как ценное для здоровья сосудов блюдо, способное снизить уровень глюкозы в крови.

Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот класс продуктов, включающий горох, чечевицу, фасоль, сою и нут, обладает высоким содержанием усваиваемого белка, что делает их питательными и полезными для организма. Они также снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний за счет низкого содержания жиров, холестерина и натрия.

Более того, зернобобовые обогащены клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и улучшению функционирования сердца и сосудов. Их низкий гликемический индекс особенно ценен для людей, страдающих диабетом. Однако следует учитывать, что при заболеваниях ЖКТ и подагре употребление зернобобовых не рекомендуется.

Медики также подчеркивают, что эти продукты способствуют снижению веса и оказывают положительное воздействие на организм. Поэтому они являются прекрасной альтернативой макаронам, рису и картофелю, могут использоваться в качестве гарнира или основного блюда.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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