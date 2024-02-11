Универсальное блюдо из Азии: снижение сахара и огромная польза сосудам

Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские эксперты рекомендуют включать зернобобовые в рацион как ценное для здоровья сосудов блюдо, способное снизить уровень глюкозы в крови.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот класс продуктов, включающий горох, чечевицу, фасоль, сою и нут, обладает высоким содержанием усваиваемого белка, что делает их питательными и полезными для организма. Они также снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний за счет низкого содержания жиров, холестерина и натрия.

Более того, зернобобовые обогащены клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и улучшению функционирования сердца и сосудов. Их низкий гликемический индекс особенно ценен для людей, страдающих диабетом. Однако следует учитывать, что при заболеваниях ЖКТ и подагре употребление зернобобовых не рекомендуется.

Медики также подчеркивают, что эти продукты способствуют снижению веса и оказывают положительное воздействие на организм. Поэтому они являются прекрасной альтернативой макаронам, рису и картофелю, могут использоваться в качестве гарнира или основного блюда.