Зачем брать на работу зубную щётку: эксперт рассказала, что это даст

Гигиенист Лапушкина призвала брать в офис запасную зубную щётку

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-гигиенист из клиники "Белая радуга" Анна Лапушкина поделилась советами по уходу за зубами в офисе. Она отметила, что поддержание здоровья зубов может быть легким и приятным, особенно если вы привыкли чистить зубы после обеда даже на работе. Использование дополнительной зубной щетки поможет избежать кариеса и других проблем.

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Лапушкина также рекомендует после обеда использовать жевательную резинку. Простое, но эффективное полоскание полости рта поможет избавиться от остатков пищи и снизить уровень кислотности.

Кроме того, эксперт советует использовать зубную нить или флос. Эти аксессуары помогают предотвратить кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта.