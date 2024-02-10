Зачем брать на работу зубную щётку: эксперт рассказала, что это даст

Стоматолог-гигиенист из клиники "Белая радуга" Анна Лапушкина поделилась советами по уходу за зубами в офисе. Она отметила, что поддержание здоровья зубов может быть легким и приятным, особенно если вы привыкли чистить зубы после обеда даже на работе. Использование дополнительной зубной щетки поможет избежать кариеса и других проблем.
Лапушкина также рекомендует после обеда использовать жевательную резинку. Простое, но эффективное полоскание полости рта поможет избавиться от остатков пищи и снизить уровень кислотности.
Кроме того, эксперт советует использовать зубную нить или флос. Эти аксессуары помогают предотвратить кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта.
"Однако, чтобы сохранить здоровье улыбки, важно ограничить потребление сладких и кислых продуктов. Они могут повысить риск разрушения эмали зубов и привести к кариесу. Лучше употреблять их с умеренностью и после этого тщательно чистить зубы. Уход за улыбкой начинается с правильного питания", — заключила Лапушкина.
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