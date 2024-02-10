Ноют кости: советы врачей, как обезопасить свои суставы в сильный мороз

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Ревматолог Король посоветовала активнее двигаться при боли в суставах в мороз

1:22
Здоровье

В период холодов людям, страдающим от суставных болей, следует уделять больше внимания физической активности. Об этом сообщила ревматолог из сети "Клиника Фомина" Валерия Король.

Ревматолог Король посоветовала активнее двигаться при боли в суставах в мороз
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Физическая активность способствует увеличению секреции синовиальной жидкости в суставах, а систематические упражнения при остеоартрозе коленных и тазобедренных суставов помогают смягчить боль и уменьшить количество обострений", — пояснила специалист.

Врач отметила, что в случае неблагоприятной погоды можно выполнять комплекс лечебной физкультуры в помещении, согласно рекомендациям врача.

Она добавила, что для смягчения боли и жёсткости в суставах при изменении погоды также помогут теплые ванны.

"Однако они не рекомендуются в случае отечности суставов или наличия противопоказаний из-за сопутствующих заболеваний", — предупредила Король.

Ревматолог отметила, что гели и мази с препаратами, не содержащими стероидов, могут облегчить боль в мелких суставах кистей и стоп, но они могут оказаться неэффективными при дискомфорте в крупных суставах, таких как тазобедренные.

"Если боли в суставах усиливаются в период погодных изменений, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом относительно возможных симптоматических лекарственных препаратов, которые можно использовать для смягчения болей и уменьшения жёсткости в суставах", — заключила Король.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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