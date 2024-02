Этим можно заниматься хоть 10 часов в день: польза огромная — ваше тело скажет "спасибо"

Your browser does not support the audio element.

Для тренировки, которая увеличивает силу без поднятия тяжестей, выбирайте пилатес.

Фото: Own work by Cristian.mirandapezo is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license