Обнародован список самых вредных продуктов в холодильнике: на весах плакать будете

Врач Соломатина заявила, что картофель, макароны и рис приведут к ожирению

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известная врач Елена Соломатина подчеркнула негативное воздействие определенных распространенных блюд на организм, призывая обращать внимание на их воздействие. Она отметила, что блюда на основе картофеля, макарон и плова могут способствовать возникновению разнообразных проблем со здоровьем.

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Соломатина подчеркнула, что такие продукты, как картофель, макароны и рис, богаты калориями и углеводами, что при частом употреблении может привести к набору лишнего веса и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что означает быстрое повышение уровня сахара в крови после еды. Это может вызывать энергетические колебания, снижение концентрации и постоянное ощущение голода.

Тем не менее, врач отметила, что потребление блюд на основе указанных ингредиентов в разумных количествах не является проблемой, особенно при соблюдении сбалансированного рациона и активного образа жизни.

Таким образом, Соломатина предупреждает о возможных опасностях излишнего употребления блюд на основе картофеля, макарон и плова, но не призывает полностью отказываться от них. Рациональное и умеренное питание является ключом к поддержанию здорового образа жизни.