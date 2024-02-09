Обнародован список самых вредных продуктов в холодильнике: на весах плакать будете

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Врач Соломатина заявила, что картофель, макароны и рис приведут к ожирению

1:18
Здоровье

Известная врач Елена Соломатина подчеркнула негативное воздействие определенных распространенных блюд на организм, призывая обращать внимание на их воздействие. Она отметила, что блюда на основе картофеля, макарон и плова могут способствовать возникновению разнообразных проблем со здоровьем.

Врач Соломатина заявила, что картофель, макароны и рис приведут к ожирению
Фото: wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Соломатина подчеркнула, что такие продукты, как картофель, макароны и рис, богаты калориями и углеводами, что при частом употреблении может привести к набору лишнего веса и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что означает быстрое повышение уровня сахара в крови после еды. Это может вызывать энергетические колебания, снижение концентрации и постоянное ощущение голода.

Тем не менее, врач отметила, что потребление блюд на основе указанных ингредиентов в разумных количествах не является проблемой, особенно при соблюдении сбалансированного рациона и активного образа жизни.

Таким образом, Соломатина предупреждает о возможных опасностях излишнего употребления блюд на основе картофеля, макарон и плова, но не призывает полностью отказываться от них. Рациональное и умеренное питание является ключом к поддержанию здорового образа жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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