Будто молотом бьют: именно это вызывает головную боль у всех россиян

Врачи назвали стресс и перенапряжение основной причиной головной боли

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последние исследования показывают, что количество людей, страдающих от головных болей, постепенно увеличивается с каждым годом. Особенно часто такие проблемы возникают из-за мигрени и головной боли напряжения (ГБН). Врачи выражают беспокойство по этому поводу, связывая рост этого явления с современным образом жизни и учащимися стрессами.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Головная боль напряжения, которая характеризуется ощущением давления или сжатия в области головы, становится наиболее распространенной формой этого недуга. Она обычно вызывается хроническим эмоциональным напряжением, которое возникает из-за стрессовых ситуаций, долгих часов работы за компьютером и недостатка физической активности. Медики также обращают внимание на роль мышечного напряжения, которое может быть причиной головной боли.

Чтобы решить эту проблему, специалисты рекомендуют использовать методы релаксации и расслабления, такие как упражнения для шеи и плеч. Также важно обратиться к врачу, если боли становятся хроническими. Современная медицина предлагает разнообразные методы лечения и справления с головными болями, однако важно понимать, что самолечение может быть опасным, и необходимо обращаться за помощью к специалистам при частых приступах боли.