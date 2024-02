Будто молотом бьют: именно это вызывает головную боль у всех россиян

Последние исследования показывают, что количество людей, страдающих от головных болей, постепенно увеличивается с каждым годом. Особенно часто такие проблемы возникают из-за мигрени и головной боли напряжения (ГБН). Врачи выражают беспокойство по этому поводу, связывая рост этого явления с современным образом жизни и учащимися стрессами.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.