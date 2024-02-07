Психолог рассказала, как вести себя родителям, обнаружившим, что их ребёнок курит

Психолог Золотых посоветовала возложить на подростка ответственность за вред курения

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вера Золотых, семейный и клинический психолог, психоаналитик, поделилась своим видением эмоционального разговора с подростками на тему курения.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Специалист подчеркнула, что такие диалоги редко приводят к положительным результатам. Взаимное нападение и напряжённость в этом возрасте обычно вызывают у подростков защитную реакцию — они становятся агрессивными или отходят в себя.

Золотых советует избегать секретов в семье и, если родители узнают о том, что их ребенок курит, открыто обсудить с ним этот вопрос. Возможно, придётся извиниться перед ребенком за нарушение его личных границ или нарушение его личной жизни, особенно если это касается подросткового возраста, напомнила эксперт.

Но если не признать нарушение и продолжать скрывать информацию, это может поощрять ребенка к скрытности. Психолог утверждает, что чем старше ребенок, тем меньше авторитарности должно быть в поведении родителей.

"С подростком желательно разговаривать на договорных, партнерских отношениях, чтобы не провоцировать еще большее противостояние, которое и так присуще пубертатному периоду. Следует объяснить ребенку все последствия курения и возложить на него ответственность за эти действия, ведь тотальный контроль вряд ли улучшит ситуацию", — объяснила Золотых, которую цитирует Газета.Ru.

Золотых посоветовала родителям уточнить у подростка его намерения продолжать курить, несмотря на осознание того факта, что это приведёт к раннему старению кожи, проблемам с зубами и серьёзным заболеваниям. Создание осознанного понимания проблемы является важным шагом во взрослении ребенка, уверена специалист.

Она также советует поделиться своими беспокойствами о здоровье ребенка, но предупреждает о важности того, чтобы родители сами не курили, поскольку дети часто подражают своим родителям, и запрет на курение со стороны родителей, которые сами курят, может вызвать внутренний конфликт у ребенка.

Золотых отметила, что важно разобраться и выяснить, почему подросток начал курить, чтобы понять, какую потребность он хочет удовлетворить через курение. Внимательность к истинным причинам поможет закрыть эту потребность, которая стоит за вредной привычкой.