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Психолог рассказала, как вести себя родителям, обнаружившим, что их ребёнок курит

Психолог Золотых посоветовала возложить на подростка ответственность за вред курения

2:14
Здоровье

Вера Золотых, семейный и клинический психолог, психоаналитик, поделилась своим видением эмоционального разговора с подростками на тему курения.

Психолог Золотых посоветовала возложить на подростка ответственность за вред курения
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Специалист подчеркнула, что такие диалоги редко приводят к положительным результатам. Взаимное нападение и напряжённость в этом возрасте обычно вызывают у подростков защитную реакцию — они становятся агрессивными или отходят в себя.

Золотых советует избегать секретов в семье и, если родители узнают о том, что их ребенок курит, открыто обсудить с ним этот вопрос. Возможно, придётся извиниться перед ребенком за нарушение его личных границ или нарушение его личной жизни, особенно если это касается подросткового возраста, напомнила эксперт.

Но если не признать нарушение и продолжать скрывать информацию, это может поощрять ребенка к скрытности. Психолог утверждает, что чем старше ребенок, тем меньше авторитарности должно быть в поведении родителей.

"С подростком желательно разговаривать на договорных, партнерских отношениях, чтобы не провоцировать еще большее противостояние, которое и так присуще пубертатному периоду. Следует объяснить ребенку все последствия курения и возложить на него ответственность за эти действия, ведь тотальный контроль вряд ли улучшит ситуацию", — объяснила Золотых, которую цитирует Газета.Ru.

Золотых посоветовала родителям уточнить у подростка его намерения продолжать курить, несмотря на осознание того факта, что это приведёт к раннему старению кожи, проблемам с зубами и серьёзным заболеваниям. Создание осознанного понимания проблемы является важным шагом во взрослении ребенка, уверена специалист.

Она также советует поделиться своими беспокойствами о здоровье ребенка, но предупреждает о важности того, чтобы родители сами не курили, поскольку дети часто подражают своим родителям, и запрет на курение со стороны родителей, которые сами курят, может вызвать внутренний конфликт у ребенка.

Золотых отметила, что важно разобраться и выяснить, почему подросток начал курить, чтобы понять, какую потребность он хочет удовлетворить через курение. Внимательность к истинным причинам поможет закрыть эту потребность, которая стоит за вредной привычкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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