Не лицо, а звёздное небо: этот продукт стоит за всеми процессами воспаления на лице

Врач Катта назвала молоко основной причиной появления угревой сыпи

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование выявило, что потребление молока, сладких и спортивных напитков, а также жирной и сладкой пищи, связано с появлением угрей.

Фото: wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Для проведения исследования ученые проанализировали данные около 25 тысяч взрослых жителей Франции, участвовавших в обширном научном исследовании с 2009 по 2018 год. Участники периодически предоставляли подробные отчеты о своем питании.

Люди, страдавшие от угрей во время исследования, значительно чаще употребляли молоко, молочный шоколад, фастфуд, сладости и снеки по сравнению с теми, кто не имел проблем с кожей. Одновременно они употребляли значительно меньше мяса, рыбы, овощей и фруктов.

Учёные предполагают, что одной из причин этой связи может быть влияние диеты, богатой сахаром, на уровень гормонов и других веществ в крови, вызывающих оксидативный стресс и воспаление. Эти процессы, по их мнению, могут способствовать появлению угрей.

Авторы исследования считают, что их работа должна способствовать изменению взгляда дерматологов на связь между употреблением шоколада, сладостей и проблемами с кожей.

"Это важное исследование, которое добавляет новые данные о том, что определенные типы питания могут быть независимым фактором появления угрей у некоторых людей", — отметила врач Раджани Катта из Американской дерматологической ассоциации.