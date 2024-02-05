Соковой детокс: благоприятные и негативные аспекты

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Детокс на соках: будет ли от него польза или вред

1:38
Здоровье

Все аспекты оздоровления на соках подробно раскрываются Натали Макиенко, врач-диетолог и основатель оздоровительного центра Natural Diet, член международной ассоциации специалистов по питанию NANP. Современный интернет предлагает бесчисленное количество программ детокса, основанных на потреблении соков. Многие, кроме того, придают апельсиновому фрешу статус неотъемлемой части утреннего ритуала, часто на голодный желудок.

Детокс на соках: будет ли от него польза или вред
Фото: freepik.com

Однако, по мнению эксперта, цитрусовые, особенно на пустой желудок, могут быть вредными для тех, у кого здоровый желудочно-кишечный тракт, не говоря уже о людях с повышенной кислотностью, гастритом или аллергиями.

Регулярное и неуправляемое употребление соков может привести к нежелательным результатам. По мнению специалиста, детокс-программы имеют право на существование, но требуют корректировок в сотрудничестве со специалистом. Идеальная программа включает в себя ореховое молоко, смузи и овощные соки.

Ключевой проблемой в соках, по словам Макиенко, является отсутствие клетчатки, присутствующей в цельных фруктах. Вместо клетчатки сок содержит большое количество сахара, что может нарушить нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и микрофлоры в толстом кишечнике.

Макиенко рекомендует, чтобы детокс-программы были разработаны специалистами, учитывая не только период разгрузки, но и правильный выход из программы. Она также отмечает, что вегетарианский день является легким и безопасным вариантом домашнего детокса, который может быть полезен для профилактики ОРВИ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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