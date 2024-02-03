Сохраняем зрение во время перелетов: советы от офтальмолога

Офтальмолог Хокс рассказала, что зрение во время перелетов можно сохранить с помощью капель

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консультант в области офтальмологии и окулопластической хирургии врач Элизабет Хокс, поделилась советами по защите глаз во время авиаперелетов для путешественников.

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В первую очередь, по словам врача, необходимо применять капли, так как из-за низкой влажности внутри самолета глаза могут стать сухими. Врач также рекомендует избегать контакта с глазами руками, поскольку это может ухудшить ситуацию и вызвать их раздражение. При продолжительных перелетах офтальмолог предлагает заменить контактные линзы на очки.

"Изменения температуры и низкая влажность во время полета могут вызвать дискомфорт в глазах, и это может усугубиться при использовании контактных линз", — пояснила специалист.

В завершение Хокс советует делать перерывы каждые 20 минут во время чтения книг или просмотра фильмов на борту, чтобы глаза могли отдохнуть. Также рекомендуется отказаться от использования накладных ресниц, что поможет снизить усталость глаз и напряжение.