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Что добавить в свой рацион, чтобы долго оставаться сытым?

Гастроэнтеролог Арзуманян советует добавлять в свой рацион животные белки, чтобы долго быть сытым

1:23
Здоровье

Врач поделилась рекомендациями по модификации рациона для продления чувства сытости и предотвращения набора веса из-за переедания. Кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян подчеркнула важность употребления белка, полезных жиров и клетчатки в правильных пропорциях.

Гастроэнтеролог Арзуманян советует добавлять в свой рацион животные белки, чтобы долго быть сытым
Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она выделила орехи как полезное блюдо, насыщенное растительным белком, клетчаткой и полезными жирами, способствующее долгому ощущению сытости. Также она отметила, что клетчатка и вода, содержащиеся в овощах, таких как огурцы, листовой салат, капуста, томаты и авокадо, способствуют продлению чувства сытости.

Врач рекомендует сохранить в рационе животные белки, такие как яйца, которые также способны обеспечить длительное чувство сытости. Она предупреждает от потребления продуктов, которые могут увеличить аппетит, таких как пряности, специи, маринады, сладости, консервы и фастфуд. По её мнению, иногда достаточно просто пить воду при появлении чувства голода, поскольку жажда может легко перепутаться с желанием поесть.

Доктор также подчеркнула, что чувство голода не всегда указывает на необходимость питательных веществ, поскольку оно может быть и эмоциональным. В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу для работы над эмоциональными аспектами потребления пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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