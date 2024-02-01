От этих продуктов ваше сердце будет кричать о помощи

На вершине подобного "антирейтинга" находятся продукты из переработанного мяса, такие как сосиски, колбасы и копчёности, сказала врач-кардиолог Анна Бирюкова.
Она отметила, что такие продукты обильны насыщенными жирами, которые способствуют образованию вредного холестерина. Бирюкова также подчеркнула вредность для здоровья соли и сахара.
По её мнению, избыточное потребление соли ежедневно может привести к задержке жидкости в организме, образованию отёков и гипертонии. Что касается сахара, она рекомендует ограничивать его потребление до 5% от общего количества потребляемых калорий, что составляет не более шести чайных ложек или 30 г. Врач напоминает, что чрезмерное употребление сладких продуктов может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и заболеваниям сердца.
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