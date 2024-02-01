От этих продуктов ваше сердце будет кричать о помощи

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Кардиолог Бирюкова назвала сосиски, колбасы и копчености самыми вредными продуктами для сердца

0:53
Здоровье

На вершине подобного "антирейтинга" находятся продукты из переработанного мяса, такие как сосиски, колбасы и копчёности, сказала врач-кардиолог Анна Бирюкова.

Кардиолог Бирюкова назвала сосиски, колбасы и копчености самыми вредными продуктами для сердца
Фото: Own work by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Она отметила, что такие продукты обильны насыщенными жирами, которые способствуют образованию вредного холестерина. Бирюкова также подчеркнула вредность для здоровья соли и сахара.

По её мнению, избыточное потребление соли ежедневно может привести к задержке жидкости в организме, образованию отёков и гипертонии. Что касается сахара, она рекомендует ограничивать его потребление до 5% от общего количества потребляемых калорий, что составляет не более шести чайных ложек или 30 г. Врач напоминает, что чрезмерное употребление сладких продуктов может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и заболеваниям сердца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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