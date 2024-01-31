Эта пища в разы хуже, чем жирная колбаса

Эндокринолог Янг назвала жареное и торты и чипсы пищей хуже, чем жирная колбаса

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно следить за уровнем холестерина в организме в любом возрасте, так как этот показатель тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы. Особенно важно не подвергать себя риску после достижения 40-летнего возраста, употребляя регулярно пищу, богатую вредными жирами. Не стоит полагаться на заявления о продукте, не содержащем холестерина, так как это не всегда гарантирует его безопасность.

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Врач-эндокринолог Екатерина Янг отмечает, что продукты, такие как жареная пища, чипсы и торты, даже если они заявляют о отсутствии холестерина, могут содержать трансжиры в виде гидрогенизированных растительных масел. Эти трансжиры могут поддерживать хроническое воспаление, что играет ключевую роль в развитии атеросклероза. Это делает такие продукты более опасными, чем жирная колбаса.

Интересно, что некоторые пациенты, стремясь снизить холестерин, избегают употребления яиц, предпочитая мясные продукты и жареное мясо. Врач Янг объясняет, что хотя яйца содержат около 180 мг холестерина, этот показатель оказывает незначительное влияние на уровень "хорошего" холестерина в крови, так как присутствует в безопасной форме, в отличие от жирных мясных продуктов.

Врач также рекомендует продукты, способствующие поддержанию здоровья сосудов и чистоте крови. Чеснок и руккола являются полезными добавками, так как чеснок содержит аллицин, помогающий выводу "плохого" холестерина и предотвращающий образование сгустков крови, а руккола содержит фитонутриенты, поддерживающие печень и очищающие кровь.

Для поддержания эластичности сосудов врач рекомендует включить в рацион скумбрию, а полифенолы, содержащиеся в цитрусовых, помогут поддерживать тонус сосудов. Еще одним полезным продуктом для нормализации уровня холестерина является авокадо.