Всем страдающим от болезней ЖКТ: лучшая диета по мнению врачей США

Врачи из Университета Огайо (США) представили результаты исследования, демонстрирующие благотворное воздействие томатов на организм. Две недели соблюдения "помидорной" диеты привели к увеличению числа полезных бактерий в желудке.
Для проведения эксперимента использовались специальные томаты, созданные генетиком и соавтором исследования Дэвидом Фрэнсисом, имитирующие свойства плодов, содержащихся в консервированных томатных продуктах. Двадцать поросят были разделены на две группы.
Одной группе предоставлялся стандартный рацион, в то время как у второй группы 10% корма составлял липофизированный порошок, извлеченный из томатов. Остальные компоненты рациона, такие как сахар, клетчатка, белки, жиры и калории, оставались одинаковыми.
Проанализировав микробиому кишечника поросят до начала эксперимента, а также через 7 и 14 дней, ученые выявили, что у представителей "помидорной" группы наблюдалось увеличение разнообразия микроорганизмов в кишечнике. Кроме того, увеличилось количество полезных бактерий Bacteroidota по сравнению с опасными для здоровья Bacteroidota. Другие исследования подтвердили связь избытка Bacteroidota с проблемами ожирения.
Авторы исследования заключили, что томаты оказывают положительное воздействие на здоровье кишечника, однако точный механизм влияния этих плодов на бактериальную среду требует дополнительного изучения. В будущем планируется проведение новых экспериментов уже на людях.
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