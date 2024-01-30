Всем страдающим от болезней ЖКТ: лучшая диета по мнению врачей США

Врачи США назвали помидорную диету полезной для кишечника

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи из Университета Огайо (США) представили результаты исследования, демонстрирующие благотворное воздействие томатов на организм. Две недели соблюдения "помидорной" диеты привели к увеличению числа полезных бактерий в желудке.

Фото: wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для проведения эксперимента использовались специальные томаты, созданные генетиком и соавтором исследования Дэвидом Фрэнсисом, имитирующие свойства плодов, содержащихся в консервированных томатных продуктах. Двадцать поросят были разделены на две группы.

Одной группе предоставлялся стандартный рацион, в то время как у второй группы 10% корма составлял липофизированный порошок, извлеченный из томатов. Остальные компоненты рациона, такие как сахар, клетчатка, белки, жиры и калории, оставались одинаковыми.

Проанализировав микробиому кишечника поросят до начала эксперимента, а также через 7 и 14 дней, ученые выявили, что у представителей "помидорной" группы наблюдалось увеличение разнообразия микроорганизмов в кишечнике. Кроме того, увеличилось количество полезных бактерий Bacteroidota по сравнению с опасными для здоровья Bacteroidota. Другие исследования подтвердили связь избытка Bacteroidota с проблемами ожирения.

Авторы исследования заключили, что томаты оказывают положительное воздействие на здоровье кишечника, однако точный механизм влияния этих плодов на бактериальную среду требует дополнительного изучения. В будущем планируется проведение новых экспериментов уже на людях.