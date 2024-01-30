Секреты зимнего здоровья: как избежать дефицита витамина D

Терапевт Янг раскрыл, как бороться с дефицитом витамина D зимой

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт-эндокринолог Екатерина Янг поделилась советами о том, как обеспечить достаточный уровень витамина D в холодное время года, сообщает "ФедералПресс".

Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт напомнила, что синтез этого витамина происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей, но зимой солнечные лучи становятся менее интенсивными, что может привести к дефициту витамина и оказать отрицательное воздействие на организм. Этот недостаток, в свою очередь, может привести к частым простудам, нарушениям сна и ухудшению настроения.

Доктор Янг рекомендует увеличить потребление рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, сливочного масла и сыра, чтобы компенсировать дефицит витамина D.

Также для более эффективного синтеза витамина следует обратить внимание на магний и витамин К2, а также уменьшить потребление сахара в рационе.

Отмечается, что дефицит витамина D может привести к замедлению обмена веществ, ослаблению иммунитета и нарушениям функционирования мозга. Поэтому важно поддерживать достаточный уровень этого витамина в организме.