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Секреты зимнего здоровья: как избежать дефицита витамина D

Терапевт Янг раскрыл, как бороться с дефицитом витамина D зимой

1:05
Здоровье

Терапевт-эндокринолог Екатерина Янг поделилась советами о том, как обеспечить достаточный уровень витамина D в холодное время года, сообщает "ФедералПресс".

Терапевт Янг раскрыл, как бороться с дефицитом витамина D зимой
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт напомнила, что синтез этого витамина происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей, но зимой солнечные лучи становятся менее интенсивными, что может привести к дефициту витамина и оказать отрицательное воздействие на организм. Этот недостаток, в свою очередь, может привести к частым простудам, нарушениям сна и ухудшению настроения.

Доктор Янг рекомендует увеличить потребление рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, сливочного масла и сыра, чтобы компенсировать дефицит витамина D.

Также для более эффективного синтеза витамина следует обратить внимание на магний и витамин К2, а также уменьшить потребление сахара в рационе.

Отмечается, что дефицит витамина D может привести к замедлению обмена веществ, ослаблению иммунитета и нарушениям функционирования мозга. Поэтому важно поддерживать достаточный уровень этого витамина в организме.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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