Секреты зимнего здоровья: как избежать дефицита витамина D

Терапевт-эндокринолог Екатерина Янг поделилась советами о том, как обеспечить достаточный уровень витамина D в холодное время года, сообщает "ФедералПресс".
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.
Эксперт напомнила, что синтез этого витамина происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей, но зимой солнечные лучи становятся менее интенсивными, что может привести к дефициту витамина и оказать отрицательное воздействие на организм. Этот недостаток, в свою очередь, может привести к частым простудам, нарушениям сна и ухудшению настроения.
Доктор Янг рекомендует увеличить потребление рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, сливочного масла и сыра, чтобы компенсировать дефицит витамина D.
Также для более эффективного синтеза витамина следует обратить внимание на магний и витамин К2, а также уменьшить потребление сахара в рационе.
Отмечается, что дефицит витамина D может привести к замедлению обмена веществ, ослаблению иммунитета и нарушениям функционирования мозга. Поэтому важно поддерживать достаточный уровень этого витамина в организме.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ