Сезонная "болячка": как обезопасить себя и своих близких

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Инфекционист Поздняков рассказал, что вылечить герпес полностью невозможно

2:11
Здоровье

Герпес представляет собой одну из наиболее распространенных вирусных инфекций, часто активирующуюся в холодное время года. Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков поделился рекомендациями по уходу за пораженным участком кожи.

Инфекционист Поздняков рассказал, что вылечить герпес полностью невозможно
Фото: openverse.org by Martin Selva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Существуют два основных типа вируса герпеса:

  • Лабиальный (герпес 1-го типа), проявляющийся на лице
  • Генитальный (герпес 2-го типа), поражающий половые органы

Запущенные формы обеих герпетических инфекций могут привести к массовому поражению кожи и слизистых, сопровождаясь болью и, иногда, повышением температуры. Важно избегать нарушения целостности кожи на пораженном участке, чтобы предотвратить вторичное инфицирование.

Пузырек, образующийся после воздействия вируса герпеса 1-го типа, исчезает без оставления следов после отслоения корки. Однако вторичное инфицирование может вызвать более серьезное повреждение кожи и образование рубца. То же самое относится к вирусу герпеса 3-го типа (ветрянка), где нагноение ветряночных элементов может оставить рубец.

Процесс активации вируса герпеса чаще всего связан с ослаблением иммунного ответа, вызванного иммунодефицитом, возникающим после инфекций, а также под воздействием факторов, таких как переохлаждение, перегрев или избыточная инсоляция. Недостаток питательных веществ также может косвенно сказаться на иммунном ответе.

Вылечить герпес полностью невозможно, поскольку вирус остается в организме и "прячется" в недоступных для иммунной системы местах. Защитные антитела в крови могут подавлять вирус, но часть его продолжает существовать в своих очагах. У здорового организма вирусы герпеса не представляют угрозы, но при снижении иммунного ответа они могут вызвать патологические реакции.

Для диагностики герпеса можно сдать анализы на антитела и проверить наличие вируса в различных биологических средах методом ПЦР. Заражение герпесом невозможно предотвратить, но поддержание иммунитета, сбалансированное питание, достаточный сон и отсутствие стрессов помогают предотвращать обострения болезни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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