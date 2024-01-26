Борется с гипертонией: ученые признали важность открытия заменителя соли

Ученые заявили о важности открытия полезного для гипертоников заменителя соли

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здравоохранение

Международная группа учёных призвала добавить в рекомендации для лиц с гипертонией обогащенную калием соль, пишет Hypertension.

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Большое количество натрия в рационе и дефицит калия широко распространены, и оба эти фактора влияют на рост кровяного давления и значительную угрозу инсульта, сердечных недугов и преждевременной смерти. Прием заменителя соли, в котором долю хлорида натрия заменяют на хлорид калия, решает обе проблемы единовременно, полагают исследователи. В несущем пользу для здоровья заменителе соли доля хлорида натрия составляет 75%, а хлорида калия — 25%. Ученые говорят, что обогащенная калием соль может применяться и при приготовлении еды, и при консервации.

Но в инструкциях по лечению гипертонии в 32 государствах игнорируют калиевую соль, невзирая на заслуживающие доверия научные исследования. И лишь в Поднебесной дали добро на использование обогащенной калием соли.

Но необходимо учитывать риски. Специалисты предупредили о возможном увеличении риска гиперкалиемии — высокого уровня калия в крови, что может спровоцировать сердечные аритмии и внезапную смерть. Эта вероятность особенно высока у людей с хронической болезнью почек. Гиперкалиемией называется состояние, при котором концентрация калия во внеклеточной жидкости составляет более 5 ммоль/кг. Сильная гиперкалиемия требует неотложной помощи.