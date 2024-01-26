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Деменции не будет: диетолог сообщила, что семечки имеют в составе витамин Е, снижающий риск болезни Альцгеймера

Диетолог Макиша: семечки имеют в составе витамин Е, снижающий риск болезни Альцгеймера

1:32
Здоровье

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире передачи "О самом главном" рассказала о необычном способе снизить риск развития деменции.

Диетолог Макиша: семечки имеют в составе витамин Е, снижающий риск болезни Альцгеймера
Фото: commons.wikimedia.org by Superanton is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Семечки — это продукт, содержащий жиры и жирорастворимые витамины, в частности, необходимый для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Он имеет важное значение в уменьшении риска развития болезни Альцгеймера", — пояснила эксперт.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин согласился с коллегой и заявил, что одно из исследований показало, какое влияние витамин Е оказывает на здоровье людей с болезнью Альцгеймера, При приеме этого витамина в течение двух лет развитие болезни замедлялось. Телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, порекомендовал гулять на природе для защиты от деменции.

Семена подсолнечника, или семечки, являются полезным и питательным продуктом. Они содержат множество питательных веществ, включая полезные жирные кислоты, белки, витамины (витамин Е, витамин В1 и витамин В6), минералы (магний, фосфор и цинк), антиоксиданты и фитохимикаты. Семечки содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме и защищают клетки от повреждений. Но следует помнить, что семечки имеют высокое содержание калорий, поэтому их употребление следует контролировать, особенно людям, которые следят за своим весом. Также, некоторые могут иметь аллергию на семечки.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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