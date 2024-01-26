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Неалкогольное разрушение печени: главный симптом

Врачи назвали симптом, предупреждающий о неалкогольном разрушении печени: ожирение

1:14
Здоровье

Жировая болезнь печени представляет серьезную угрозу, при которой ткань органа заменяется жировыми отложениями, что может привести к высокому риску развития цирроза или рака.

Врачи назвали симптом, предупреждающий о неалкогольном разрушении печени: ожирение
Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Важно отметить, что данная патология не всегда связана с употреблением алкоголя. Основными факторами, способствующими ее развитию, чаще всего являются ожирение, сахарный диабет и повышенный холестерин.

Эксперты отмечают, что на ранних стадиях неалкогольная болезнь печени может проходить бессимптомно. Иногда ее проявлением может быть вздутие живота, однако многие пациенты игнорируют данную проблему, приписывая ее особенностям пищеварения.

Медики подчеркивают, что одним из сигналов о наличии опасного заболевания может быть походка. Если человек слегка пошатывается при ходьбе или периодически испытывает проблемы с координацией, стоит обратить внимание на это. Подобные симптомы наблюдаются у пациентов с болезнью Паркинсона.

"В отличие от болезни Паркинсона, характерной особенностью жировой болезни печени является ее быстрое прогрессирование, сопровождающееся нарушениями осанки и походки уже на ранних этапах", — подчеркивают медики.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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