Неалкогольное разрушение печени: главный симптом

Врачи назвали симптом, предупреждающий о неалкогольном разрушении печени: ожирение

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жировая болезнь печени представляет серьезную угрозу, при которой ткань органа заменяется жировыми отложениями, что может привести к высокому риску развития цирроза или рака.

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Важно отметить, что данная патология не всегда связана с употреблением алкоголя. Основными факторами, способствующими ее развитию, чаще всего являются ожирение, сахарный диабет и повышенный холестерин.

Эксперты отмечают, что на ранних стадиях неалкогольная болезнь печени может проходить бессимптомно. Иногда ее проявлением может быть вздутие живота, однако многие пациенты игнорируют данную проблему, приписывая ее особенностям пищеварения.

Медики подчеркивают, что одним из сигналов о наличии опасного заболевания может быть походка. Если человек слегка пошатывается при ходьбе или периодически испытывает проблемы с координацией, стоит обратить внимание на это. Подобные симптомы наблюдаются у пациентов с болезнью Паркинсона.

"В отличие от болезни Паркинсона, характерной особенностью жировой болезни печени является ее быстрое прогрессирование, сопровождающееся нарушениями осанки и походки уже на ранних этапах", — подчеркивают медики.