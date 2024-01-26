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Расстройство пищевого поведения, ожирение: к чему приводит недосып

Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ

2:43
Здоровье

Недостаток сна стал причиной избыточного веса, таков вывод ученых, проводивших исследования. Особенно это касается мужчин, на которых его воздействие оказывается более разрушительным. Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин поделился своим мнением о том, действительно ли существует связь между недосыпанием и набором веса.

Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Фактически, недостаток сна и недосыпание являются факторами риска для ожирения и лишнего веса. Изменения начинаются при нарушении качества и структуры сна, что влечет за собой изменения в пищевом поведении и увеличивает риски развития булемических и компульсивных проявлений в питании.

Это объясняется тем, что циркадные процессы, связанные с циклом сна и бодрствования, влияют на наш аппетит, который, в свою очередь, зависит от настроения. При недосыпе происходит воздействие на гормоны, регулирующие аппетит, что приводит к увеличению потребления калорий. В настоящее время точных механизмов, объясняющих влияние недосыпа на аппетит и вес, в медицине пока нет, но существует несколько предположений.

Первое предположение касается нейрофизиологических изменений, происходящих на кортикальном уровне головного мозга. Кортикальные отделы мозга, ответственные за обработку стимулов и контроль аппетита, подвергаются изменениям при недосыпе. Также отмечаются нарушения в функционировании лобной коры и прифронтальной коры, которые влияют на пищевое поведение.

Кроме того, недосып может вызывать изменения в миндалевидном теле головного мозга, ответственном за управление мотивацией к приему пищи и чувствительность к пищевым стимулам. Эти изменения приводят к увеличенной значимости пищи и изменению мотивации потребления пищи, что, в конечном итоге, приводит к изменению пищевого поведения.

Недосыпание также связано с дисфорией и неудовлетворенностью, что часто сопровождается регрессивными формами поведения, такими как чрезмерное употребление еды. Это связано с тем, что сон является частью системы безопасности и первичного нормального нарциссизма, и любое нарушение сна активирует режим "бей-беги-спасайся". Еда становится примитивным способом стабилизировать эти состояния.

Чтобы избежать заедания из-за недостатка сна, рекомендуется обратить внимание на физическую активность, поддерживать водный баланс, снижать когнитивные стрессы и предоставить себе день цифрового детокса. В случае хронического недосыпа важно обратиться к врачу для выявления причин и подбора лечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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