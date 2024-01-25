Красивые и стройные ножки: как легко избавиться от отеков

Эксперт по рационализации здорового образа жизни Елизавета Сауткина отметила, что лимфодренажные прыжки могут эффективно помочь в преодолении отеков.
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"Многие сталкиваются с проблемой отеков, особенно утром, и выполнение лимфодренажных прыжков может смягчить неприятные симптомы", — подчеркнула она.
Специалист рекомендует выполнять данное упражнение, сжимая челюсти. Поднимитесь на носки так, чтобы пятки находились в сантиметре от пола, а затем резко опуститесь. При движении вниз следует ощущать легкий удар, сравнимый с ходьбой. Упражнение рекомендуется проводить в два подхода по 30 раз с перерывом в 5-10 секунд.
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