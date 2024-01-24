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Укрепление иммунитета и работы пищеварения: этот фрукт необходим пожилым

Нутрициолог Арзамасцев заявил, что яблоки несут огромную пользу для пожилых

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Здоровье

Благодаря высокому содержанию витаминов, яблоки проявляют общеукрепляющее воздействие, благоприятно воздействуют на процессы пищеварения и способствуют поддержанию уровня железа в крови у людей старше 60 лет, как отмечает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Нутрициолог Арзамасцев заявил, что яблоки несут огромную пользу для пожилых
Фото: Flickr: Bramley's Seedling Apples by David Wright is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Их включение в рацион также способствует укреплению иммунитета. Стоит отметить, что кисло-сладкие и кислые сорта яблок не содержат избытка сахара, что является важным фактором, подчеркивает специалист. Кроме того, яблоки содействуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в частности, улучшают перистальтику кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и пектинов.

Эти плоды также эффективны в борьбе с проблемами, такими как запоры, часто возникающие у людей старше 60 лет, отмечает Арзамасцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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