Укрепление иммунитета и работы пищеварения: этот фрукт необходим пожилым

Нутрициолог Арзамасцев заявил, что яблоки несут огромную пользу для пожилых

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря высокому содержанию витаминов, яблоки проявляют общеукрепляющее воздействие, благоприятно воздействуют на процессы пищеварения и способствуют поддержанию уровня железа в крови у людей старше 60 лет, как отмечает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Фото: Flickr: Bramley's Seedling Apples by David Wright is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Их включение в рацион также способствует укреплению иммунитета. Стоит отметить, что кисло-сладкие и кислые сорта яблок не содержат избытка сахара, что является важным фактором, подчеркивает специалист. Кроме того, яблоки содействуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в частности, улучшают перистальтику кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и пектинов.

Эти плоды также эффективны в борьбе с проблемами, такими как запоры, часто возникающие у людей старше 60 лет, отмечает Арзамасцев.