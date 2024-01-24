Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти упражнения помогут нарастить мышечную массу
Фицо не скрывает, что не желает ехать в безопасный Киев, а поедет в Ужгород
Как правильно ухаживать за волосами в межсезонье
Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в бункере советской эпохи
Почему ваша кошка предпочитает спать с вами: тепло и уют в ее глазах
Покупки садовода зимой: что можно приобрести, а чего не стоит
IT-эксперт Иванов: GPS-слежку можно выявить даже обычным смартфоном
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
Аренда квартир в Санкт-Петербурге выросла на 40%
Ешь все и не толстей: добавляйте это к себе в рацион и не страдайте от лишнего веса

Врач Алдонина назвала употребление белка секретом, чтобы похудеть после 50

1:08
Здоровье

Для достижения снижения веса после 50 лет необходимо внедрить определенные привычки, утверждает диетолог Мария Алдонина. Одним из наиболее эффективных секретов в этом процессе, по ее мнению, является включение белка в каждый прием пищи. Эта привычка не только способствует потере веса, но также предотвращает утрату мышечной массы, характерной для возраста.

Врач Алдонина назвала употребление белка секретом, чтобы похудеть после 50
Фото: Нейросеть Шедеврум

При употреблении 20-30 г белка в каждом приеме пищи ежедневно обеспечивается стабильный уровень сахара в крови, а также повышается эффективность насыщения. Кроме того, рекомендуется приготавливать еду дома как можно чаще, так как такой подход сделает питание более здоровым и насыщенным свежими, полезными ингредиентами. Уменьшение потребления готовых переработанных продуктов в рационе приносит больше пользы для организма и фигуры.

Для начала каждого приема пищи стоит включать в рацион овощи с высоким содержанием клетчатки. Это поможет замедлить процесс пищеварения, стабилизировать уровень сахара в крови, а также обеспечит более быстрое и продолжительное насыщение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Ликорис станет изюминкой сада
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Последние материалы
Политолог Вароли назвал целью киевского режима уничтожение России
Зависимость рынка РФ загородной недвижимости от сезона сильно снизилась
Украина хочет получить от Запада оружие, "которого ещё нет"
GameStar объяснил массовые сокращения в игровой индустрии
Как убрать носогубные складки — советы косметолога
Рассыпчатый кекс к чаю: вкусный, пышный, всегда идёт на "ура"
Семь видов отжиманий
Загадочное поведение: почему кошки пытаются забраться на ваши колени
Гарик Харламов спел в такси о проблемах метеоризма на мелодию песни "Короля и шута"
Просроченные семена можно оживить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников