Ешь все и не толстей: добавляйте это к себе в рацион и не страдайте от лишнего веса

Врач Алдонина назвала употребление белка секретом, чтобы похудеть после 50

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для достижения снижения веса после 50 лет необходимо внедрить определенные привычки, утверждает диетолог Мария Алдонина. Одним из наиболее эффективных секретов в этом процессе, по ее мнению, является включение белка в каждый прием пищи. Эта привычка не только способствует потере веса, но также предотвращает утрату мышечной массы, характерной для возраста.

Фото: Нейросеть Шедеврум

При употреблении 20-30 г белка в каждом приеме пищи ежедневно обеспечивается стабильный уровень сахара в крови, а также повышается эффективность насыщения. Кроме того, рекомендуется приготавливать еду дома как можно чаще, так как такой подход сделает питание более здоровым и насыщенным свежими, полезными ингредиентами. Уменьшение потребления готовых переработанных продуктов в рационе приносит больше пользы для организма и фигуры.

Для начала каждого приема пищи стоит включать в рацион овощи с высоким содержанием клетчатки. Это поможет замедлить процесс пищеварения, стабилизировать уровень сахара в крови, а также обеспечит более быстрое и продолжительное насыщение.