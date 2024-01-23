Алла Довлатова рассказала о только что сделанной пластической операции на лице

Актриса Алла Довлатова призналась в новой пластической операции на лице и кистях рук

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Актриса и ведущая радио Алла Довлатова сообщила, что сделала новую пластическую операцию на лице.

Фото: Личный аккаунт Аллы Довлатовой ВКонтакте

Радиоведущая отметила, что на этот раз пластика коснулась не только её лица, но также кистей рук.

"Хирург мне в этот раз сделал открытую пластику нижних век, липофилинг носослезных борозд и скул, а также кистей рук, предварительно забрав жир из внутренней поверхности бедер", — написала Довлатова в своём личном блоге.

Звезда добавила, что поскольку жировой ткани с бёдер получилось недостаточно, хирург взял ещё жир у неё из-под коленей.

Довлатова добавила, что сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя хорошо. Знаменитость выразила надежду, что запланированные гастроли в Вологде и Череповце пройдут по плану.

Ранее звезда уже рассказывала, что для того, чтобы оставаться стройной, она не есть многие любимые продукты. Также Довлатова использует для красоты фигуры и другие средства: массажи, спорт, физиопроцедуры и пластику.