Алла Довлатова рассказала о только что сделанной пластической операции на лице

Актриса и ведущая радиоАлла Довлатова сообщила, что сделала новую пластическую операцию на лице.
Фото: Личный аккаунт Аллы Довлатовой ВКонтакте
Радиоведущая отметила, что на этот раз пластика коснулась не только её лица, но также кистей рук.
"Хирург мне в этот раз сделал открытую пластику нижних век, липофилинг носослезных борозд и скул, а также кистей рук, предварительно забрав жир из внутренней поверхности бедер", — написала Довлатова в своём личном блоге.
Звезда добавила, что поскольку жировой ткани с бёдер получилось недостаточно, хирург взял ещё жир у неё из-под коленей.
Довлатова добавила, что сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя хорошо. Знаменитость выразила надежду, что запланированные гастроли в Вологде и Череповце пройдут по плану.
Ранее звезда уже рассказывала, что для того, чтобы оставаться стройной, она не есть многие любимые продукты. Также Довлатова использует для красоты фигуры и другие средства: массажи, спорт, физиопроцедуры и пластику.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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