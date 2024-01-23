Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработчики Palworld пожаловались на угрозы убийством
Как отрастить брови: 5 действенных способов
Риелтор Яшенков объяснил резкий рост цен на маленькие квартиры в РФ
Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца
Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки
Этот вид массажа поможет не только расслабиться, но и укрепить мускулатуру
В РФ начнут бороться с дискриминацией из-за службы в армии при трудоустройстве
Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Сырные палочки из двух ингредиентов
Алла Довлатова рассказала о только что сделанной пластической операции на лице

Актриса Алла Довлатова призналась в новой пластической операции на лице и кистях рук

1:02
Здоровье

Актриса и ведущая радио Алла Довлатова сообщила, что сделала новую пластическую операцию на лице.

Актриса Алла Довлатова призналась в новой пластической операции на лице и кистях рук
Фото: Личный аккаунт Аллы Довлатовой ВКонтакте

Радиоведущая отметила, что на этот раз пластика коснулась не только её лица, но также кистей рук.

"Хирург мне в этот раз сделал открытую пластику нижних век, липофилинг носослезных борозд и скул, а также кистей рук, предварительно забрав жир из внутренней поверхности бедер", — написала Довлатова в своём личном блоге.

Звезда добавила, что поскольку жировой ткани с бёдер получилось недостаточно, хирург взял ещё жир у неё из-под коленей.

Довлатова добавила, что сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя хорошо. Знаменитость выразила надежду, что запланированные гастроли в Вологде и Череповце пройдут по плану.

Ранее звезда уже рассказывала, что для того, чтобы оставаться стройной, она не есть многие любимые продукты. Также Довлатова использует для красоты фигуры и другие средства: массажи, спорт, физиопроцедуры и пластику.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца
Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки
Этот вид массажа поможет не только расслабиться, но и укрепить мускулатуру
В РФ начнут бороться с дискриминацией из-за службы в армии при трудоустройстве
Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Сырные палочки из двух ингредиентов
Пять главных ошибок при выращивании смородины
Национальная премия "Лучшие книги, издательства, проекты" за 2023 год будет вручена в Новом Театре 31 января
Гематолог Мисюрина: чрезмерное употребление витаминов может привести к быстрому развитию опухолей
Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал готовиться к войне с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников