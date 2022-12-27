Алла Довлатова объяснила исчезновение Дмитрия Нагиева с российского ТВ

Телеведущая Алла Довлатова прокомментировала отсутствие Дмитрия Нагиева на российском ТВ. По её словам, из-за политической ситуации в стране телеведущий отказался от работы на телевидении.

Довлатова стала гостем на канале Super, где беседовала с журналисткой Алёной Жигаловой на актуальные темы. В разговоре телеведущая отметила, Дмитрий Нагиев после февральских событий не высказывал своего мнения и не уезжал из страны. Хотя от привычной работы ведущий всё-таки отказался. Нагиев больше не ведёт шоу "Голос" на Первом канале и не появляется в других программах.

"Вот это его решение. Решение отказаться от денег и работы", — объяснила Довлатова.

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