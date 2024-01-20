Этот фрукт поможет сохранить молодость!

Здоровое питание может замедлить процесс старения, утверждает нутрициолог Зоя Богданова. Особенно тем, кто стремится сохранить молодость, рекомендуется включить в свой рацион сливы, по ее словам. Эксперт отмечает, что эти плоды содержат вещества, способные придать коже лица гладкость и упругость.
Сливы также обогащены витаминами А и группы B, а также содержат магний, железо, кальций и антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. По мнению Богдановой, употребление этих фруктов замедляет окисление клеток, что связано со старением.
Специалист добавляет, что для достижения омолаживающего эффекта рекомендуется ежедневно употреблять не менее 300 граммов слив или других плодов с низким гликемическим индексом.
"Такое количество приносит максимальную пользу", — говорит Богданова.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.