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Этот фрукт поможет сохранить молодость!

Нутрициолог Богданова назвала сливу фруктом, который помогает продлить молодость

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Здоровье

Здоровое питание может замедлить процесс старения, утверждает нутрициолог Зоя Богданова. Особенно тем, кто стремится сохранить молодость, рекомендуется включить в свой рацион сливы, по ее словам. Эксперт отмечает, что эти плоды содержат вещества, способные придать коже лица гладкость и упругость.

Нутрициолог Богданова назвала сливу фруктом, который помогает продлить молодость
Фото: openverse.org by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.

Сливы также обогащены витаминами А и группы B, а также содержат магний, железо, кальций и антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. По мнению Богдановой, употребление этих фруктов замедляет окисление клеток, что связано со старением.

Специалист добавляет, что для достижения омолаживающего эффекта рекомендуется ежедневно употреблять не менее 300 граммов слив или других плодов с низким гликемическим индексом.

"Такое количество приносит максимальную пользу", — говорит Богданова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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