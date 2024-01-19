Рак не спит: вероятность столкнуться с онкологией зависит от этого фактора

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Эксперты объяснили, что число "раковых диагнозов" зависит от региона проживания

1:57
Здоровье

С каждым годом в России увеличивается количество людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Наивысший уровень онкологической заболеваемости отмечается в Курганской области, Карелии и Мордовии. С другой стороны, в Тыве наблюдается аномально низкий уровень, но это скорее всего связано не с отсутствием случаев, а с крайне низким уровнем медицинской помощи.

Эксперты объяснили, что число "раковых диагнозов" зависит от региона проживания
Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

Каждый год онкологический диагноз впервые ставится более чем полумиллиону жителей страны. В 2020 году такой диагноз был поставлен 556 тысячам пациентов, а в 2022 году уже 625 тысячам.

Более 4 миллионов россиян имеют подтвержденный онкологический диагноз. В среднем по стране на каждую тысячу жителей приходится 27 случаев онкологии. Однако эти показатели значительно различаются в зависимости от региона. Максимальное количество случаев отмечается в Мордовии (почти 38 случаев на тысячу жителей), в то время как в Тыве этот показатель всего лишь 8 случаев на тысячу, сообщает издание "Акценты".

Эксперты связывают такой аномальный разброс с различиями в уровне здравоохранения. В развитых регионах широко распространены скрининговые программы, позволяющие выявлять рак на ранних стадиях. В Тыве даже первичное звено медицинской помощи испытывает затруднения, не говоря уже о проведении противоракового скрининга.

В среднем возраст пациентов с злокачественными опухолями превышает 60 лет, что связано с увеличением доли пожилого населения в обществе, что, в свою очередь, способствует росту числа онкологических заболеваний.

Ежегодные потери российской экономики от преждевременной смерти граждан, включая убытки от онкологических заболеваний, по оценкам Российской академии наук, составляют от 15 до 24 трлн рублей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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