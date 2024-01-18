Стройность, здоровое сердце: добавьте этот продукт в рацион

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Ученые подтвердили пользу миндаля при похудении

1:25
Здоровье

Австралийские ученые выяснили, что употребление миндаля способствует снижению веса, предотвращает нарушения обмена веществ и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Эти выводы были сделаны исследователями из Университета Южной Австралии.

Ученые подтвердили пользу миндаля при похудении
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

В рамках проведенного эксперимента более 140 участников в возрасте от 25 до 65 лет, страдающих избыточным весом и ожирением, приняли участие. На начальном этапе все они принимали участие в специальной девятимесячной программе по снижению веса. Первый этап программы включал в себя следование низкокалорийной диете.

В качестве перекусов между основными приемами пищи одна группа участников употребляла миндальные орехи, в то время как другая — рисовые крекеры или мюсли с высоким содержанием углеводов. Второй этап был направлен на стабилизацию веса после его снижения. В этой фазе программы участники употребляли продукты с уменьшенным содержанием калорий.

Результаты исследования показали, что обе группы сумели сбросить в среднем по семь килограммов веса. Тем не менее те, кто употреблял миндаль в качестве перекусов, продемонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья по сравнению с остальными участниками. Ученые пояснили это тем, что миндаль содержит значительное количество ненасыщенных жиров.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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