Стройность, здоровое сердце: добавьте этот продукт в рацион

Австралийские ученые выяснили, что употребление миндаля способствует снижению веса, предотвращает нарушения обмена веществ и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Эти выводы были сделаны исследователями из Университета Южной Австралии.
В рамках проведенного эксперимента более 140 участников в возрасте от 25 до 65 лет, страдающих избыточным весом и ожирением, приняли участие. На начальном этапе все они принимали участие в специальной девятимесячной программе по снижению веса. Первый этап программы включал в себя следование низкокалорийной диете.
В качестве перекусов между основными приемами пищи одна группа участников употребляла миндальные орехи, в то время как другая — рисовые крекеры или мюсли с высоким содержанием углеводов. Второй этап был направлен на стабилизацию веса после его снижения. В этой фазе программы участники употребляли продукты с уменьшенным содержанием калорий.
Результаты исследования показали, что обе группы сумели сбросить в среднем по семь килограммов веса. Тем не менее те, кто употреблял миндаль в качестве перекусов, продемонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья по сравнению с остальными участниками. Ученые пояснили это тем, что миндаль содержит значительное количество ненасыщенных жиров.
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