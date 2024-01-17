Этот привычный напиток избавляет от всех болезней

Врачи США назвали чай напитком от всех болезней

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различные виды чая способствуют защите организма и избавлению от многих заболеваний, так утверждают американские ученые.

Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Полезные свойства напитка обусловлены его уникальным составом, содержащим обильное количество антиоксидантов и других полезных веществ. В результате все виды чая, независимо от их сорта, помогают снизить кровяное давление, уровень холестерина и благотворно воздействуют на общую сердечно-сосудистую функцию. Каждый вид чая обладает также своими особыми свойствами. Например, чёрный может быть полезен при снижении веса. Кроме того, этот напиток способствует улучшению памяти и укреплению сосудов.

В свою очередь, зелёный чай благоприятно влияет на работу мозга за счёт содержания L-теанина. Он также обеспечивает стабильный прилив энергии и повышает когнитивные функции. Чаи с имбирем, мятой или ромашкой улучшают функции желудочно-кишечного тракта, снимают симптомы расстройства желудка, тошноты, а также избавляют от вздутия и ускоряют обмен веществ.