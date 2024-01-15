Употребление этого продукта снижает риск рака на 38%

Внесение бобовых в рацион понижает риск возникновения инфаркта, а также способствует улучшению состояния кишечника, контролю уровня сахара и поддержанию мышечной массы, выяснили исследователи из Университета Саскачевана и Университета Манитобы.
Согласно данным Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), употребление арахиса и других бобовых снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Это связано с тем, что продукты, богатые растительным белком, содержат гораздо меньше холестерина по сравнению с мясом, содержащим животный белок.
Исследования показывают, что употребление одной порции фасоли в день снижает риск инфаркта миокарда на 38%. Также выяснилось, что пациенты с диабетом могут улучшить контроль уровня сахара, если включат бобовые в свой рацион. Рекомендуется включать в рацион черную и фиолетовую фасоль для людей с воспалительными заболеваниями кишечника и колоректальным раком, так как эти бобы способствуют целостности барьера толстой кишки.
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