Остеопат рассказал, как оставаться здоровым при сидячей работе в офисе

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал, как сохранять здоровье городскому жителю, если он является обычным офисным работником.
Врач считает, что при сидячей работе важно двигаться каждые 45 минут. Это, по его словам, касается и офисных работников, и студентов, у которых пары стандартно длятся тоже 45 минут.
Хотя в офисе сложно сделать полноценную разминку, никому не возбраняется пройтись или походить по лестнице, напомнил специалист.
"Сложно представить, что вы встаёте в офисе и начинаете делать упражнения, не совсем соответствует офисам, поэтому это сложно выполнимая рекомендация — делать какие-то упражнения. Пройтись просто хотя бы», — сказал Терновой в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Также важно посещать спортзал или бассейн как минимум раз в неделю, добавил ортопед.
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