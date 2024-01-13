Остеопат рассказал, как оставаться здоровым при сидячей работе в офисе

Остеопат Терновой: разминаться во время работы в офисе нужно каждые 45 минут

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал, как сохранять здоровье городскому жителю, если он является обычным офисным работником.

Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач считает, что при сидячей работе важно двигаться каждые 45 минут. Это, по его словам, касается и офисных работников, и студентов, у которых пары стандартно длятся тоже 45 минут.

Хотя в офисе сложно сделать полноценную разминку, никому не возбраняется пройтись или походить по лестнице, напомнил специалист.

"Сложно представить, что вы встаёте в офисе и начинаете делать упражнения, не совсем соответствует офисам, поэтому это сложно выполнимая рекомендация — делать какие-то упражнения. Пройтись просто хотя бы», — сказал Терновой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также важно посещать спортзал или бассейн как минимум раз в неделю, добавил ортопед.