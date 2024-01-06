Микробиологи рассказали, так ли опасен ободок унитаза в общественном туалете

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В общественных туалетах содержится большое количество вредоносных бактерий как в воздухе, так и на поверхностях. Среди них кишечная палочка, сальмонелла, колиморфные бактерии, ротавирус и вирус простуды, что звучит довольно угрожающе. Тем не менее, риски заболеть в туалете примерно такие же, как и в других общественных местах, таких как пляж, сауна или общественный транспорт. Многие люди опасаются подхватить венерические и кожные болезни от контакта с сиденьем унитаза вне дома, но давайте разберемся, насколько эти опасения обоснованы.

Фото: openverse.org by dirtyboxface is licensed under CC BY 2.0

Большинство венерических болезней передаются через кровь или половой контакт, и их возбудители могут выживать во влажной среде в течение некоторого времени. Однако, если у тела нет порезов, а сиденье унитаза сухое, вероятность заражения практически нулевая.

То же самое относится к герпесу и кондиломам. Они не могут перемещаться по плоской поверхности, как и лобковые вши, поэтому риск заражения половой инфекцией в туалете крайне мал.

Вероятность заражения кожными или кишечными инфекциями от сиденья немного выше, но всё равно незначительна, особенно если кожный покров не нарушен. Посетителям туалета не грозит опасность, даже если они случайно сядут в чужую мочу, так как концентрация бактерий в ней довольно низка.

Хотя существует небольшой риск заражения, например, лишаем, вероятность этого не выше, чем в других общественных местах, таких как озеро или транспорт.

Факторы, которые могут повысить риск заражения, включают в себя мокрое сиденье, недавнюю эпиляцию или бритье интимной зоны, наличие ранок или порезов в области гениталий, использование смыва, сидя на унитазе, а также ослабленный иммунитет.