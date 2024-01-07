Focus: понять, что человек алкоголик, можно, задав ему два элементарных вопроса

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда бывает сложно однозначно определить, является ли человек алкоголиком.

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Британские учёные из Университета Лестера сформулировали два простых вопроса, которые помогают определить, является ли человек алкоголиком или нет с достоверностью 87%, пишет немецкое издание Focus.

Два вопроса на выявление алкогольной зависимости выглядят следующим образом:

1. "Как часто вы выпиваете шесть и более порций спиртных напитков за один раз?"

2. "Вы когда-нибудь выпивали сразу с утра, чтобы уменьшить стресс или почувствовать себя лучше?"

Если человек ответит "часто" на первый вопрос, это уже повод серьёзно задуматься. Положительный ответ на второй вопрос также указывает на то, что человек зависим от спиртного.