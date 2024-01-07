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Focus: понять, что человек алкоголик, можно, задав ему два элементарных вопроса

0:50
Здоровье

Иногда бывает сложно однозначно определить, является ли человек алкоголиком.

Focus: понять, что человек алкоголик, можно, задав ему два элементарных вопроса
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon

Британские учёные из Университета Лестера сформулировали два простых вопроса, которые помогают определить, является ли человек алкоголиком или нет с достоверностью 87%, пишет немецкое издание Focus.

Два вопроса на выявление алкогольной зависимости выглядят следующим образом:

1. "Как часто вы выпиваете шесть и более порций спиртных напитков за один раз?"
2. "Вы когда-нибудь выпивали сразу с утра, чтобы уменьшить стресс или почувствовать себя лучше?"

Если человек ответит "часто" на первый вопрос, это уже повод серьёзно задуматься. Положительный ответ на второй вопрос также указывает на то, что человек зависим от спиртного.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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