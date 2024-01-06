Биохакер Ангермайер назвал 5 правил, соблюдение которых обманет старость

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биохакер Кристиан Ангермайер, вкладывающий средства в разработку препаратов, направленных на замедление процесса старения, выделил пять основных принципов, способствующих поддержанию здоровья на протяжении долгих лет.

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Первым и наиболее важным фактором является внимание к своему сну, поскольку отличное физическое и психическое состояние невозможно без полноценного и здорового сна. Второй ключевой аспект, подчеркнутый Ангермайером — социальное взаимодействие, поскольку общение способствует здоровью мозга.

Также важно минимизировать потребление сахара, включая в рацион овощи и сложные углеводы, чтобы поддерживать организм в тонусе. Регулярная физическая активность, даже в виде простых прогулок, играет непререкаемую роль в поддержании здоровья.

Одним из важных аспектов долголетия является отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Кристиан Ангермайер призывает следовать этим правилам, чтобы не только достичь долголетия, но и сохранить высокое качество жизни на протяжении многих лет.