Врач Павлова не рекомендует гулять в очень сильный мороз

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова полагает, что в очень сильные морозы от прогулок на свежем воздухе лучше воздержаться.

Фото: ТАСС by Артём Геодакян

"Холодный воздух раздражает дыхательные пути, сужает их просвет, вызывает спазм бронхов и отек слизистой. При этом увеличивается секреция слизи, которая затрудняет дыхание", — рассказала Павлова в своём Telegram-канале.

Очень морозный уличный воздух также может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Холод становится причиной сужения просвета сосудов, из-за чего. в свою очередь, кровоснабжение органов становится хуже.

Кроме того, под влиянием холода может ухудшиться состояние людей, страдающих хроническими болезнями, включая диабет, астму или артрит, добавила Павлова.