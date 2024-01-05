Гастроэнтеролог напомнила, что после еды нельзя лежать

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Наталья Булдакова напомнила, что после приёма пищи не рекомендуется лежать, если вы не хотите получить неприятности с ЖКТ.

Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В частности, после еды нельзя ложиться спать, отметила врач, потому что переваривание пищи лучше всего происходит, когда человек находится в вертикальном положении. Переход тела в горизонтальное положение тормозит процесс пищеварения. Неприятными результатами послеобеденного отдыха могут стать отрыжка, изжога или вздутие живота.

Поэтому прежде чем прилечь после еды, Булдакова посоветовала подождать хотя бы полчаса, пишет "Спорт-Экспресс".