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Гастроэнтеролог напомнила, что после еды нельзя лежать

0:41
Здоровье

Гастроэнтеролог Наталья Булдакова напомнила, что после приёма пищи не рекомендуется лежать, если вы не хотите получить неприятности с ЖКТ.

Гастроэнтеролог напомнила, что после еды нельзя лежать
Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В частности, после еды нельзя ложиться спать, отметила врач, потому что переваривание пищи лучше всего происходит, когда человек находится в вертикальном положении. Переход тела в горизонтальное положение тормозит процесс пищеварения. Неприятными результатами послеобеденного отдыха могут стать отрыжка, изжога или вздутие живота.

Поэтому прежде чем прилечь после еды, Булдакова посоветовала подождать хотя бы полчаса, пишет "Спорт-Экспресс".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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Гастроэнтеролог напомнила, что после еды нельзя лежать
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