После праздника с алкоголем для избавления от похмелья важно правильно завтракать. По мнению дипломированного диетолога из США Кары Шоу, утренний приём пищи должен включать еду, повышающую уровень сахара в крови и помогающую печени восстановиться. Специалист объяснила, что при употреблении большого количества сладких напитков уровень глюкозы сильно падает.
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Шоу посоветовала завтракать в первые 90 минут после того, как вы проснулись. Диетолог предложила подходящие варианты завтраков после вечеринки:
3 яйца, приготовленные любым способом;
половина стакана жареных грибов;
половинка авокадо;
кусок сыра фета;
горсть жареных помидоров.
Данные продукты способствуют устранению вредного воздействия алкоголя, поддерживают печень, выводят токсины, наполнят энергией после бурной ночи. Важно утром выпить достаточное количество воды. Также можно выпить чашку чая матча (маття), отметила диетолог.
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