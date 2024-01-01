Диетолог: как вкусно покушать в праздники и не потолстеть

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эти праздничные дни многие любят выпить и вкусно поесть, а значит, избежать вечеринок будет трудно.

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Однако важно ограничить себя умеренностью в еде, обращая внимание на размер порций. Рекомендуется делить прием "главного" блюда на несколько подходов и выбирать еду, состоящую из белков, крахмала и овощей.

Об этом в интервью изданию Al-Diyar рассказала диетолог Элисса Исса.

Перед началом еды лучше выпить стакан воды для уменьшения степени голода и чтобы помочь нашему организму быстрее насытиться.

Перед главным блюдом желательно поесть салата, который сыграет большую роль в сокращении потребления жирного. Важно также выбирать полезные закуски и анализировать содержание сахара и жира в том, что вы на праздники едите, подытожила эксперт.

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