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Диетолог: как вкусно покушать в праздники и не потолстеть

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Здоровье

В эти праздничные дни многие любят выпить и вкусно поесть, а значит, избежать вечеринок будет трудно.

Диетолог: как вкусно покушать в праздники и не потолстеть
Фото: https://spb.hse.ru/soc is licensed under https://spb.hse.ru/soc/illuminated/news/327506254.html

Однако важно ограничить себя умеренностью в еде, обращая внимание на размер порций. Рекомендуется делить прием "главного" блюда на несколько подходов и выбирать еду, состоящую из белков, крахмала и овощей.

Об этом в интервью изданию Al-Diyar рассказала диетолог Элисса Исса.

Перед началом еды лучше выпить стакан воды для уменьшения степени голода и чтобы помочь нашему организму быстрее насытиться.

Перед главным блюдом желательно поесть салата, который сыграет большую роль в сокращении потребления жирного. Важно также выбирать полезные закуски и анализировать содержание сахара и жира в том, что вы на праздники едите, подытожила эксперт.

Новогодний стол. Невредная "вредная еда". На здоровье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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