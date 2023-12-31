Доктор Яковлев: защитить организм от перепада температуры помогут витамины C и D

Профессор госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев поделился советами по защите организма от резких перепадов температуры на улице. В интервью "АиФ" он подчеркнул, что употребление достаточного количества белка и продуктов, богатых витамином C, является ключевым фактором в этом процессе. Особенно важно для тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, внимательно следить за артериальным давлением и принимать предписанные врачом лекарства.
Яковлев выделил значимость употребления белка из рыбы, мяса и молочных продуктов, а также подчеркнул необходимость включения в рацион продуктов, содержащих витамины C (овощи, зелень, фрукты), D (печень трески, яйца, сливочное масло) и E (растительные масла, семечки, орехи).
Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин добавил, что не стоит опасаться выходить на улицу. Активная прогулка в прохладную погоду способствует выработке аденозинтрифосфата, играющего важную роль в биохимических процессах организма, по его мнению.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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