Доктор Яковлев: защитить организм от перепада температуры помогут витамины C и D

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев поделился советами по защите организма от резких перепадов температуры на улице. В интервью "АиФ" он подчеркнул, что употребление достаточного количества белка и продуктов, богатых витамином C, является ключевым фактором в этом процессе. Особенно важно для тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, внимательно следить за артериальным давлением и принимать предписанные врачом лекарства.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Яковлев выделил значимость употребления белка из рыбы, мяса и молочных продуктов, а также подчеркнул необходимость включения в рацион продуктов, содержащих витамины C (овощи, зелень, фрукты), D (печень трески, яйца, сливочное масло) и E (растительные масла, семечки, орехи).

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин добавил, что не стоит опасаться выходить на улицу. Активная прогулка в прохладную погоду способствует выработке аденозинтрифосфата, играющего важную роль в биохимических процессах организма, по его мнению.