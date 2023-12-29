Диетолог Журавлева заявила, что качественные пельмени способствуют похудению

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Полина Журавлева заявила, что высококачественные пельмени могут способствовать активации метаболизма и даже помочь в процессе похудения благодаря наличию в них полезных ферментов и минералов.

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"Если использовать качественное тесто и мясо, то в пельменях содержится значительное количество полезных элементов: волокон, минералов и ферментов, которые способствуют снижению веса. Пельмени хорошего качества могут поддержать естественный метаболизм", – пояснила Журавлева в интервью Общественной Службе Новостей.

Она также отметила, что наиболее качественными являются пельмени, приготовленные в домашних условиях, в то время как "готовые магазинные пельмени всегда представляют собой своеобразный сюрприз", поскольку их настоящий состав остается неизвестным. Тем не менее, если все же приходится выбирать полуфабрикаты, важно изучить их состав.

По словам эксперта, в качественных пельменях должно быть использовано нежирное мясо, их состав не должен содержать избыточное количество специй, соли или глутамата натрия.