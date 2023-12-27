Способность имбиря уменьшать вес подтверждена статистически.
Исследователи обнаружили, что имбирь нормализует уровень сахара в крови и повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП — липопротеины высокой плотности). Эти два фактора непосредственно связаны с обменом веществ и способствуют уменьшению накопления жира и более эффективному его расщеплению.
Ученые объясняют эффект похудения наличием химических соединений гингерола и шогаола в имбире. Эти компоненты придают имбиру характерный пряный, острый вкус, стимулируя при этом метаболизм и уменьшая аппетит, что помогает избавиться от лишних килограммов.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.