Ученые заявили, что имбирь "жжёт" жир

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Способность имбиря уменьшать вес подтверждена статистически.

Фото: Openverse by annamindfull is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи обнаружили, что имбирь нормализует уровень сахара в крови и повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП — липопротеины высокой плотности). Эти два фактора непосредственно связаны с обменом веществ и способствуют уменьшению накопления жира и более эффективному его расщеплению.

Ученые объясняют эффект похудения наличием химических соединений гингерола и шогаола в имбире. Эти компоненты придают имбиру характерный пряный, острый вкус, стимулируя при этом метаболизм и уменьшая аппетит, что помогает избавиться от лишних килограммов.